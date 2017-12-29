«Водафон» «отдал» Авдеевку оккупантам. Ради тарифов

Операторы Vodafone Украина не знают, какие именно города в Донецкой и Луганской областях оккупированы, а какие относятся к прифронтовым. Это следует из переписки представителей компании с пользователями, возмущенными решением о введении единого тарифа на территории ОРДЛО.

Так, дончане возмущены тем, что тариф «Смартфон Стандартный» был введен не только на оккупированных территориях, где у «Водафона» якобы «нет доступа к оборудованию», но и в прифронтовых городах, включая Авдеевку и Торецк. Когда местные жители спросили о причинах такого решения, менеджеры ответили им, что Авдеевка якобы тоже относится к оккупированной части Украины.

«Поскольку Авдеевка относится к неподконтрольной территории Украины», — говорится в ответе оператора в Twitter.

Позднее страница с этим твитом была удалена, но ее скриншоты остались.

«Водафон, ты хоть раз карту АТО видел? Даже на россии знают, что Авдеевка наш», — возмущенно пишут в ответ на это пользователи.

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