Волкер: Украина ответственна за восстановление Донбасс

Спецпредставитель США по Донбассу Курт Волкер заявил, что восстанавливать Донбасс должна Украина.

Так, Волкер отметил: «Эти территории принадлежат Украине, украинские граждане живут на этих территориях, и Украина ответственна за восстановление этих территорий, как только она получит к ним доступ».

При этом он добавил: «Я обсуждал это с украинской властью, и они понимают это. Но они проводят четкую линию, что они не могут начать восстанавливать эти территории до тех пор, пока не получат физический доступ к ним. Но они понимают, что это их ответственность».

При этом он выразил мнение, что «многие помогут Украине в этом вопросе. Евросоюз, Германия уже публично заявила, что готова помочь, но все зависит от установления мира, безопасности и восстановления контроля над территориями с Украиной».