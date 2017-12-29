Volkswagen анонсировал премьеру нового Touareg 

Немецкая компания Volkswagen официально анонсировала мировую премьеру флагманского внедорожника Touareg нового поколения. Как и предполагалось, автомобиль дебютирует следующей весной.При этом точной даты премьеры новинки, а также место, компания не назвала. Скорее всего, новый Volkswagen Touareg (третье поколение) представят в рамках автосалона в Пекине-2018.Представители немецкого автогиганта отметили, что «кроссовер переработан вплоть до самого последнего светодиода». Напомним, ранее в сети были опубликованы фотографии внедорожника Volkswagen Touareg нового поколения без какого-либо камуфляжа.Новый автомобиль получил множество дизайнерских решений от концепта T-Prime GTE, который, кстати, был официально представлен широкой публике на мотор-шоу в Пекине 2016 года.