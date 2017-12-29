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» » В Петербурге до конца 2020 г КАД будет увеличена до 6-ти полос

В Петербурге до конца 2020 г КАД будет увеличена до 6-ти полос


Добавлено: 29 дек 2017 в 16:21, Категория: Политика
В Петербурге до конца 2020 г КАД будет увеличена до 6-ти полос

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Северо-Запад“ объявило аукцион на реконструкцию участка Кольцевой автомобильной дороги вокруг Петербурга». Максимальная цена договора составляет 6,2 млрд руб. Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета.

Будет произведена реконструкция участка дороги от станции Горская до Приозерского шоссе.

Это самый старый и узкий участок кольцевой дороги, сообщается на сайте госзакупок. Победитель дорден будет закончить работы до 15 ноября 2020-ого.

Отметим, что согласно плану, власти планируют расширить КАД до 6-ти полос движения. Результаты конкурса подведут 22 января 2018-ого.



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Добавлено: 29 дек 2017 в 16:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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