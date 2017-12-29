«Выживший»: россиянин заблудился, замерз и очутился в Казахстане

Спасатели нашли сбившегося с пути россиянина. Он несколько суток замерзал в собственной машине. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента по ЧС (ДЧС).

57-летнего россиянина начали искать по просьбе его родных, которые обратились в полицию.

Он из-за незнания местности и плохих погодных условий, двигаясь по пути из Шемонаихи в сторону города Усть-Каменогорска, он съехал с основной трассы и заблудился.

«У мужчины сел мобильный телефон, возможности зарядить не было, так как в машине сел аккумулятор. Продукты питания были, однако несколько суток мужчина всеми силами старался обогреваться в холодной машине. Первое, что он попросил, — это горячее питье, «— рассказал один из спасателей.