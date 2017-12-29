«ЮВТ АЭРО» открывает новый рейс из Казани в Томск

Тут цена билетов при закупке на сайте uvtaero.ru составит приблизительно от 7 090 руб. в 1 сторону. Стоимость билетов при закупке на сайте uvtaero.ru также будет равна от 7 090 руб. в 1 сторону.

С 15 января последующего года «ЮВТ АЭРО» открывает новые авиарейсы Казань — Томск — Казань.

Томск будут выполняться по пятницам, Томск — Санкт-Петербург — по вторникам.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам на самолете Bombardier.

Томск — Нижний Новгород, по субботам.

Не менее исчерпывающую информацию можно уточнить на сайте авиакомпании. «Рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам на комфортном самолете Bombardier», — сообщается в заявлении. Базовыми аэропортами «ЮВТ АЭРО» являются Аэропорт «Бугульма» и Международный Аэропорт «Казань».