Южная Осетия хочет присоединиться к РФ вместе с «ЛДНР»

Так называемый «президент» непризнанной Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что его народ хочет провести референдум о присоединении к России.

При этом он добавил, что изменилась политическая ситуация. Он отметил, что таком положении «республики» находятся «ДНР» и «ЛНР». Он считает, что проводить референдум сейчас было бы «предательством» по отношению к ним.

При этом он заявил, что Россия является «исторической родиной» непризнанной республики. На сегодняшний день граждане имеют паспорта РФ. Москва также финансирует зарплаты и другие программы.

Бибилов добавил: «Южная Осетия должна быть в составе России. Это наша историческая родина. Мы вне России живем 80 лет, но сегодня мы тоже фактически Россия — наши граждане являются и гражданами РФ, наша экономика завязана на России, зарплаты и программы финансируются из российского бюджета».