За год в ЗВО прошло более 2000 акций «Есть такая профессия – Родину защищать!»

Более 2000 акций «Есть такая профессия – Родину защищать!» прошло в Западном военном округе (ЗВО) в течение 2017 года.

На территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Смоленска, Тамбова, Воронежа и Калининграда акции проходили в формате военно-патриотического шоу с показом боевой техники, стрелкового оружия, средств связи, экипировки военнослужащих, а также выступлений различных подразделений ЗВО.

Вместе с интерактивными выставочными площадками разворачивались специальные «мобильные представительства» каждого военного вуза и представителей различных родов войск, дислоцированных на территории ЗВО.

Преподаватели, курсанты и выпускники военных вузов рассказывали всем желающим о требованиях, предъявляемых к абитуриентам, особенностях учебной программы, жизни и быте учащихся.

Кроме того, во время акций всегда можно было пройти первичное профессионально-психологическое тестирование и определить свою годность к тем или иным воинским специальностям.