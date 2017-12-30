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Беларусь выпустила собственную криптовалюту


Добавлено: 30 дек 2017 в 22:44, Категория: Украина
Беларусь выпустила собственную криптовалюту

Беларусь, выпустили собственную криптовалюты — талера, который хотят в январе вывести на международные биржи.

Один из создателей талера Сергей Лавриненко отметил, что листинг талера планируется и на белорусских биржах, которые вскоре появятся с реализацией декрета N8 «О развитии цифровой экономики».

Другой создатель талера Денис Лавникевич напомнил, что первые транзакции с талером были проведены в середине сентября текущего года. Он добавил, что общая капитализация уже намайненных талеров (это около 3 миллионов) на данный момент уже превысила 1 миллион долларов.

Так, за последние несколько недель курс талера вырос уже до доллара.

Лавникевич добавил, что главная цель заключалась в том, чтобы «дать стране финансовый инструмент, который позволит ей оставаться в русле современных тенденций», создать сообщество энтузиастов, а также проверить и подтвердить собственные компетенции в сфере блокчейна.



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Добавлено: 30 дек 2017 в 22:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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