Беляков: простому работяге как я в "Салавате Юлаеве" места не нашлось

ЧЕРЕПОВЕЦ, 30 дек – Р-Спорт, Александр Рогулев. Защитник нижегородского "Торпедо" Федор Беляков, обменянный из уфимского "Салавата Юлаева", заявил, что его стиль игры не подошел башкирской команде, что стало причиной обмена.

Беляков был обменян в "Торпедо" в последний день перед наступлением запрета в КХЛ на переходы хоккеистов. Нынешний сезон защитник начинал в новосибирской "Сибири" (7 матчей, 1 очко), откуда был обменян в "Салават Юлаев" (10 игр, 1 очко).

"Конечно, не думал, что этот сезон проведу вот так - поменяю две команды. Я играл в командах, похожих на "Торпедо" по стилю, и для меня несложно будет влиться. Просто в Уфе хватает мастеровитых игроков, и таким простым работягам, как я, не находится места. Не смог в "Салавате" свои сильные стороны показать, хотя тут зависело всё только от меня. Может, еще не созрел. Но у меня всё еще впереди", - сказал 24-летний Беляков корреспонденту агентства "Р-Спорт".

В пятницу "Торпедо" проиграло череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3. "Соперник неплохо начал, очень живо и воплотил свое преимущество в голы. Зато третий период мы играли только в чужой зоне соперника, но забить не смогли, не повезло", - отметил Беляков.