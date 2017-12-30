Боевики обстреливают всю линию соприкосновения: карта АТО

За минувшие сутки в зоне АТО боевики совершили 6 прицельных обстрелов позиций ВСУ, в том числе из минометов. Вчера во время боевых действий от смертельного огнестрельного ранения погиб один украинский военный. Трагедия произошла вблизи шахты Бутовка. Еще двое военных получили ранения у Каменки и Катериновки.

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк сообщил, что на Луганском направлении незаконные вооруженные формирования вечером нарушили режим тишины вблизи Луганского. Там в течение 40 минут противник сделал 8 выстрелов по украинским опорным пунктам из миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении боевики трижды открывали огонь вблизи шахты Бутовка. Как правило, противник применял крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных типов и стрелковое оружие, включая снайперское. Однако, впоследствии боевики все же выпустили в сторону наших защитников 2 минометные мины 82-го калибра.

В районе Верхнеторецкого боевики открывали огонь из станкового гранатомета и стрелкового оружия, возле Каменки — из гранатометов и другого пехотного оружия. Этот обстрел длился полтора часа.

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