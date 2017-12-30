Боевики шесть раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины

Бойцы ВСУ один раз открывали ответный огонь из гранатометов и пулеметов.

Сегодня на Донбассе оккупанты два раза прицельно обстреляли опорные пункты Вооруженных сил Украины. «Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали», — говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-службы штаба АТО в соцсети фейсбук.

На Донецком направлении противник не один раз с 82-мм минометов, гранатометов разных типов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливал оборонительные укрепления сил антитеррористической операции около шахты Бутовка.

Кроме этого, вражеская сторона использовала гранатометы и легкое пехотное вооружение по Каменке и Верхнеторецком. «В итоге вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника», — сообщается в заявлении пресс-службы военной операции в фейсбук.

Как говорилось, за сутки 28 декабря на Донбассе также зафиксировали шесть обстрелов со стороны сепаратистов. Самое тяжелое состояние у 27-летнего военнослужащего, получившего сквозное ранение головы, у него поражены кости черепа.