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» » Бой Холли Холм – Кристин Сайборг 30-31 декабря 2017: время поединка, прогноз на бой, ставки и коэффициенты, где смотреть прямую трансляцию

Бой Холли Холм – Кристин Сайборг 30-31 декабря 2017: время поединка, прогноз на бой, ставки и коэффициенты, где смотреть прямую трансляцию


Добавлено: 30 дек 2017 в 23:41, Категория: Спорт
Бой Холли Холм – Кристин Сайборг 30-31 декабря 2017: время поединка, прогноз на бой, ставки и коэффициенты, где смотреть прямую трансляцию

Бой Холли Холм против Кристин Сайборг – важнейший титульный бой в смешанных единоборствах среди женщин в рамках турнира UFC 219. Отберет ли Холм пояс у непробиваемой бразильянки - чемпионки в полулегком весе?

Прогноз на бой Холли Холм – Крис Сайборг: кто хочет быть андердогом?

Кристин «Сайборг» Жустино – 35-летняя непобедимая чемпионка UFC в полулегком весе. Ее статистика – 20 боев, 18 побед, 1 поражение и одна ничья. Мало кто желает остаться в одной клетке с Кристин, а особенно – оказаться с ней в партере.

Для боя с Холм Сайборг провела масштабную работу с тренером и диетологом, чтобы войти в нужную весовую категорию.

Как известно, у Холм свои преимущества, которые она сможет противопоставить Сайборг, и это - скорость. На это у Крис, конечно же, есть свое мнение:

«Я - действующая чемпионка, и если Холм хочет выиграть пояс, она должна прийти и забрать его. Нельзя получить титул, бегая по октагону» - цитирует Fightnews слова Сайборг.

Холли Холм – 36-летняя спортсменка, экс-боксер и боец смешанных единоборств. У нее статистика скромнее – 14-11-3, но это не столь важно, ведь Холм за время своего выступления в UFC смогла побороть Ронду Роузи.

Прогноз на бой Сайборг – Холм неоднозначный. Точнее, кто фаворит, а кто андердог, ясно давно. Букмекеры не верят в победу Холм и в то, что она сможет одолеть непревзойденную Сайборг.

Ставки и коэффициенты на основной бой UFC 219: победа Сайборг оценивается в 1,25, тогда как доходность ставки на Холм - 4 к 1, то есть 4,00 в коэффициентах.

Чаще всего аналитики знают, о чем толкуют, но прогнозы сбываются не всегда. Так, не столь давно спокойная, сдержанная Роуз Намаюнас уверенно одолела «королеву октагона» Джоанну Еджейчик, и отобрала пояс, будучи андердогом.

Сама Намаюнас тоже ставит на Холм:

«Я бы поставила на победу Холм над Джустино, потому что она считается андердогом, а в бою с Рондой Роузи она показала, на что способна в этом статусе» - цитирует слова чемпионки сообщество UFC «ВКонтакте».

Холли Холм не переживает по поводу своего положения на букмекерских сайтах.

«Мне нравится быть в роли андердога, однако, из-за этого все думают, что я не способна победит Крис. Лично я так не считаю» - сказала Холм.

Того же мнения и сам президент UFC Дана Уайт. Он верит, что Холли сможет добиться успеха, однако, для этого все же придется победить «Киборга».

«Если Холли Холм одержит победу, будучи андердогом 4 к 1, как и в случае с Рондой Роузи, то она станет величайшим бойцом в истории женских смешанных единоборств. Она дерется всю свою жизнь. Холли является 13-кратной чемпионкой мира по боксу, многократным чемпионом по кикбоксингу и избила непобедимую Ронду Роузи» - сказал Уайт.

Собственно, этим все сказано, и это позволяет подвергнуть сомнению предложенные коэффициенты.

Титульный чемпионский бой между Кристин Сайборг и Холли Холм пройдет в ночь с 30 на 31 декабря 2017 года в Лас-Вегасе. Это главный бой майн-карда. Время боя – около 8:00 по мск, сразу после боя Нурмагомедов – Барбоза.

Прямая трансляция пройдет онлайн на канале «Сила ТВ».



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Добавлено: 30 дек 2017 в 23:41, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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