Чернышенко: впереди укрепление позиций сильнейшей хоккейной лиги в Евразии

МОСКВА, 30 дек - Р-Спорт. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко в новогоднем поздравлении заявил, что впереди КХЛ ждет "укрепление позиций сильнейшей хоккейной лиги на Евроазиатском континенте".

Текущий сезон КХЛ стал юбилейным, десятым по счету.

"Мы начали и продолжаем десятый, юбилейный сезон. Десять лет – это важная веха истории, позади годы становления и завоевания авторитета в спортивном мире. Впереди - продолжение пути, укрепление позиций сильнейшей хоккейной лиги на Евроазиатском континенте. Нас ждёт еще немало интересного. Но всё это будет уже в новом, 2018-м (году)", - цитирует Чернышенко официальный сайт КХЛ.