ЦИК: Собчак собрала самую большую сумму денежных средств для предвыборной кампании

Стало известно, что больше всего денег для предвыборной кампании поступило в избирательный фонд журналистки и телеведущей Ксении Собчак. В фонде Явлинского числится чуть наименее 10 млн рублей, и к 27 декабря из этих средств было израсходовано 6,76 млн рублей, из которых 1, 3 млн рублей — на финансовое обеспечение сбора подписей. Ведомство приводит сведения на 27 декабря. У Бориса Титова в фонде оказалось около 10,5 миллионов рублей, у Григория Явлинского — 10 миллионов, у Максима Сурайкина — 350 тыс. рублей.

ЦИК до этого обнародовал на своем сайте первые сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов претендентов, открывших свои избирательные счета. Материалы основаны на данных Сбербанка, в котором претенденты должны открыть собственный избирательный счет.

ЦИК указывает суммы по определенным статьям расходов, ежели финансовые операции по ним превышали 100 000 руб. Из них потрачено было 3,65 млн на финансовое обеспечение сбора подписей. Согласно материалам, размещенным на сайте ведомства, в фонд Собчак к тому времени поступило 19,44 млн рублей, из которых 3,709 млн были израсходованы — основную долю затрат составило финансовое обеспечение сбора подписей (3,65 млн руб). К середине недели приблизительно по 10 млн руб. составили фонды Титова и Явлинского.

Размер фонда Сурайкина составил более 350 тысяч руб., из которых израсходовано 349,2 тысяч.

До этого ЦИК обнародовала на своем официальном сайте первые данные о поступлении/расходовании средств избирательных фондов претендентов, которые уже открыли свои избирательные счета.

Также фонд Собчак оказался лидером по привлеченным средствам. По закону сумма всех расходов кандидата из избирательного фонда не может превышать 400 млн руб. формироваться фонды могут за счет собственных средств кандидата (не не менее 10% от предельной суммы расходов), денег выдвинувшей кандидата партии (не не менее 50%) и добровольных пожертвований жителей и юрлиц (не не менее 1,5% и 7% соответственно). Это намного больше, чем собрали остальные претенденты.