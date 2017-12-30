Дедушка Мороз заговорил с детьми с помощью В.Путина

«Единая Россия» выпустила предновогодний ролик, в котором девочка просит Деда Мороза сделать В. Путина президентом.

Пока Кремль, Центризбирком и остальные органы федеральной власти обвиняют оппозиционера Алексея Навального в «циничном» применении детей для реализации собственных политических целей, партии «Единая Россия» выпустила «детский» видеоролик о победе В. Путина на президентских выборах. По утверждению самого Деда Мороза, он получает немалое количество таковых же просьб. И добавляет: — однако это необычное желание. В этот момент в телевизоре, который они вместе глядят, Путин соглашается баллотироваться на очередной срок.

В ответ на это дедушка Мороз спросил, что девочка желает получить в подарок в текущем году.

«Ну тогда тебе не нужно будет исполнять остальные мои желания — он тебе несомненно поможет!» — воскликнула девочка, после этого дедушка Мороз одобрительно хохочет и обнимает ее. «Он тебе поможет», — передала девочка.

Кончается ролик большим планом рукавицы Деда Мороза, на которой написано «Единая Россия».

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