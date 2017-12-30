Десятки погибших: Тымчук сообщил о серьезных потерях боевиков «ЛДНР»

Боевики «ЛДНР» понесли очередные потери в зоне АТО в Донбассе.

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что в период с 19 по 28 декабря подтвержденные потери противника составили 39 человек, из которых 34 — боевики «ДНР». Он пишет:

1 АК — 9 ошмсп мп (Новоазовск) 5 в/с, 3 омсбр (Горловка) 20 в/с, 11 омп (Макеевка) 9 в/с,;

2 АК — 6 омсп (Кадиевка) 1 в/с, 7 омсбр (Брянка) 3 в/с; 2 омсбр (Луганск) 1 в/с.

Также, эксперт отмечает, что боевики продолжают получать помощь из РФ: «В период с 20 по 29 декабря с территории России было доставлено около 1700 тонн ГСМ на ж/д станции Ровеньки и Мушкетово».