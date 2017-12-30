Футболисты "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью с "Саутгемптоном" в чемпионате Англии

МОСКВА, 30 дек - Р-Спорт. Футболисты "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью с "Саутгемптоном" в матче 21-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в субботу в Манчестере на "Олд Траффорд", завершилась со счетом 0:0. Нападающий "МЮ" Ромелу Лукаку получил травму на 14-й минуте и был унесен с поля на носилках, его заменил Маркус Рэшфорд.

"МЮ" набрал 44 очка и идет на третьем месте в таблице английской премьер-лиги, "Саутгемптон" с 20 очками занимает 13-ю строчку. "Святые" не могут победить уже на протяжении восьми матчей.