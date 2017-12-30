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Георгиев завершил игровую карьеру, несмотря на предложения от клубов РФПЛ


Добавлено: 30 дек 2017 в 23:57, Категория: Спорт
Георгиев завершил игровую карьеру, несмотря на предложения от клубов РФПЛ
МОСКВА, 30 дек - Р-Спорт. Бывший полузащитник грозненского "Терека"(сейчас — "Ахмат"), пермского "Амкара" и казанского "Рубина" болгарин Благой Георгиев принял решение завершить игровую карьеру, сообщает портал topsport.bg.

Последним клубом в карьере болгарского полузащитника был "Оренбург", за который он выступал с 2016 года. В текущем сезоне 36-летний хавбек провел семь матчей в ФНЛ. В активе полузащитника 49 матчей за национальную сборную Болгарии.

В своем интервью Георгиев сообщил, что потерял интерес к футболу и понял, что настало время заняться другими проектами. Кроме того, полузащитник отметил, что интерес к его персоне проявляли 3-4 клуба из российской премьер-лиги, а также ряд клубов из Европы. Болгарин добавил, что его новый проект "далек от футбола и связан с Россией".



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Добавлено: 30 дек 2017 в 23:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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