Голос - 18 выпуск, 6 сезон - Финал (30.12.2017)

Добавлено: 30 дек 2017 в 11:13 ,

Голос 6 сезон 18 серия Финал. Прямой эфир последний выпуск 29 декабря. Сегодня мы узнаем, кто же станет победителем главного вокального проекта страны в этом году? За этот почетный титул поборются Селим Алахяров, Ладислав Бубнар, Яг Гэ и Тимофей Копылов. Помогать вокалистам готовиться к выступлениям будут их наставники: Александр Градский, Пелагея, Дима Билан и Леонид Агутин. Нас ждет незабываемый по накалу эмоций вечер, ведь теперь судьба каждого из четверых вокалистов в руках зрителей, которые в прямом эфире смогут проголосовать с помощью смс за своих любимчиков. А еще Первый канал запустил мобильное приложение. Теперь каждый может записать при помощи приложении свой вариант исполнения одной из прозвучавших в эфире песен и сделать его доступным для просмотра и прослушивания всеми пользователями.



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