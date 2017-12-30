Граждане Удмуртии смогут посмотреть новогоднее поздравление президента в 00:00

Сейчас, инженерный департамент Первого канала перенастроил трансляцию основного события новогодней ночи согласно географическому времени любого региона. Как отмечают работники федеральных каналов, редакции получили сотни тыс. соответствующих просьб от граждан РФ.

В новогоднюю ночь обращение президента телезрители во всех часовых поясах Российской Федерации впервые смогут увидеть за 5 минут до полуночи, проинформировали РБК на «Первом канале», в ВГТРК и на НТВ.

«Президент, конечно, самое серьезное у нас». Таким образом, в пределах всего лишь «одной» орбиты Москва, могла слышать бой новогодних курантов ровно в 00:00, в то время как Калининград в 11 часов ночи. Ведь ранее в некоторых регионах запись транслировали с часовым опозданием, — пояснили сотрудники руководства Самарской области. «В ночь с 31 на 1-е будет довольно трудный эфир, здесь не расслабишься», — отметила старший выпускающий службы «Эфир» Дирекции Программ Первого канала Анна Степанова. Потом самарцев поздравит врио губернатора Дмитрий Азаров.

31 декабря в 22.00 в Самаре на площади Куйбышева начнется торжественная программа. Тема праздника в 2015-м году - предстоящий мундиаль. Тут выступят известные самарские коллективы «Лаборатория музыки», ансамбль народной песни «Добро», хореографических коллективов «Волжские узоры», «Tolento», театр «Пластилиновый дождь», также гостей праздника ожидают забавные конкурсы и викторины от ведущих, призы и подарки.