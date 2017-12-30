Гройсман считает, что Украине нужны базы спасательной медавиации

В Украине необходимо обустроить несколько баз спасательной медицинской авиации в разных регионах.Об этом вечером в субботу, 30 декабря, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман."Необходимо построить серьезную спасательно-поисковую и спасательно-экстренную систему, в том числе с санавиацией. Я думаю, что мы сможем это сделать", – заявил Гройсман.Он отметил, что предварительные договоренности с Airbus и Eurocopter для реализации этого проекта уже есть.Кроме того, реализацией занимается также министр внутренних дел Арсен Аваков.Как известно, ранее глава МВД заявил, что в 2018 году намерен создать вертолетную службу спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации.