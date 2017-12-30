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Гудачек: словацкие хоккеисты могут преподнести сюрприз на МЧМ-2018


Добавлено: 30 дек 2017 в 11:23, Категория: Спорт
Гудачек: словацкие хоккеисты могут преподнести сюрприз на МЧМ-2018
ЧЕРЕПОВЕЦ, 30 дек – Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты молодежной сборной Словакии могут преподнести сюрприз на чемпионате мира в Баффало, заявил словацкий вратарь череповецкой "Северстали" Юлиус Гудачек.

Сборная Словакии начала молодежный чемпионат мира с разгромного поражения от команды Канады (0:6), а в пятницу обыграла американцев (3:2). Вратарь словаков Роман Дурны отразил 43 броска.

"Есть у нас ребята 1998-1999 годов рождения, которые успешно выступают в канадской юниорской лиге. Плюс хороший тренер, - сказал Гудачек агентству "Р-Спорт". - Вратарь, 3-4 защитника и еще несколько нападающих играют в Северной Америке, и это заметно. Думаю, они могут преподнести сюрприз на этом чемпионате мира. Но им надо работать, работать и еще раз работать".

"Ребята большой сюрприз устроили для всей страны, - добавил Гулачек. - С канадцами было 0:6, поэтому я утром не сразу поверил, что счет верный. В "молодежке" сейчас работает тренер по вратарям, который работал с нами на чемпионате мира в Кельне, и он очень хороший специалист. Посмотрите, какие сейвы делал наш вратарь, это стало залогом победы. Плюс наши голы… третья наша шайба была бы украшением "хайлайтов" НХЛ".

В ночь на воскресенье словаки встретятся со сборной Финляндии.



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Добавлено: 30 дек 2017 в 11:23, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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