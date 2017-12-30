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Хоккеист Гудачек: пока летал на Дальний Восток, считайте, доучил русский язык


Добавлено: 30 дек 2017 в 11:23, Категория: Спорт
Хоккеист Гудачек: пока летал на Дальний Восток, считайте, доучил русский язык
ЧЕРЕПОВЕЦ, 30 дек – Р-Спорт, Александр Рогулев. Вратарь череповецкого хоккейного клуба "Северсталь" Юлиус Гудачек заявил, что во время поездки команды на Дальний Восток смог посвятить много времени изучению русского языка.

"Северсталь" во второй половине декабря провела три матча в Шанхае, Хабаровске и Владивостоке, набрав в них 4 очка. В пятницу череповецкий клуб одержал победу над нижегородским "Торпедо" в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 3:2.

"Это было мое первое дальневосточное путешествие, и было очень тяжело, - сказал Гудачек агентству "Р-Спорт". - Первые два матча я чувствовал себя нормально, но к третьей игре ноги работали совсем не так, как работают обычно. Но и хорошее тоже было: пока летел до Шанхая и потом обратно из Владивостока, у меня было 20 свободных часов, старался потратить их на практику языка. Пока летал на Дальний Восток, считайте, доучил русский язык".



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Добавлено: 30 дек 2017 в 11:23, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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