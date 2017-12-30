Игрок "Манчестер Юнайтед" Ибрагимович пропустит около месяца

МОСКВА, 30 дек - Р-Спорт. Шведский нападающий футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович пропустит около месяца, сообщается в микроблоге манкунианцев в Twitter.

Ибрагимович повредил связки колена 20 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом". После травмы швед довольно продолжительное время восстанавливался и впервые вышел на поле 18 ноября в матче 12-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасл Юнайтед".

Последний раз шведский форвард выходил на поле 26 декабря в домашнем матче чемпионата Англии против "Бернли" и был заменен после первого тайма.

О причинах предстоящего отсутствия Ибрагимовича не сообщается.