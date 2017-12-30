Игрок "Реала" Карим Бензема выбыл из строя

МОСКВА, 30 дек - Р-Спорт. Футболист мадридского "Реала" Карим Бензема выбыл из строя из-за травмы бедра, сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Бензема получил травму в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Барселоны", который прошел в Мадриде 23 декабря и завершился со счетом 3:0 в пользу гостей. Французский форвард был заменен на 66-й минуте встречи.

Как сообщается, в субботу Бензема прошел медобследование, которое выявило у него повреждение мышц правого бедра. Сроки восстановления француза не уточняются, но, по информации Marca, они составят до трех недель.

Таким образом, Бензема не сможет помочь "сливочным" в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Нумансии" 4 января 2018 года, а также во встрече 18-го тура чемпионата страны против "Сельты", которая пройдет в Виго 7 января.