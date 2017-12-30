Лукашенко поведал о своем отношении к жителям Западной Украины

Добавлено: 30 дек 2017 в 10:57
, Категория: Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что хочет скорейшего урегулирования конфликта на Донбассе, а с жителями Западной Украины необходимо в обязательном порядке наладить диалог. Такое заявление он сделал в пятницу, 29 декабря.
По словам Лукашенко, войнат на востоке Украины является самой важной нерешенной проблемой из-за которой люди в этой стране просто не могут жить нормально.
Белорусский лидер отметил, что «западенцы» очень порядочные и трудолюбивые люди, с которым возможно наладить отношения.
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Автор: Лидия Мартынова
Добавлено: 30 дек 2017 в 10:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"