Лукашенко поведал о своем отношении к жителям Западной Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что хочет скорейшего урегулирования конфликта на Донбассе, а с жителями Западной Украины необходимо в обязательном порядке наладить диалог. Такое заявление он сделал в пятницу, 29 декабря.По словам Лукашенко, войнат на востоке Украины является самой важной нерешенной проблемой из-за которой люди в этой стране просто не могут жить нормально.Белорусский лидер отметил, что «западенцы» очень порядочные и трудолюбивые люди, с которым возможно наладить отношения.