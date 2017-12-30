Макрон проведет встречу с Эрдоганом

Президент Франции Эммануэль Макрон во время предстоящей встречи со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом обсудит права человека.

Встреча двух политиков пройдет в Париже пятого января. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Помимо прав человека, Макрон и Эрдоган затронут тему двусторонних отношений Франции и Турции, проблемы в регионе. Также политики обсудят сирийский конфликт, по которому до этого не раз обменивались мнениями. Эрдоган заявил о предстоящем визите во Францию в субботу, 30 декабря. Это его первая поездка, после того, как Макрон занял пост главы государства.