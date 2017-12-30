Медведев подписал распоряжение о строительстве дороги в обход Волгограда

Отмечается, что схема территориального планирования РФ в области федерального железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта и автомобильных дорог федерального значения утверждена указанием руководства в позапрошлом году.

Строить объездную дорогу в Волгограде планировали еще 30 лет назад, однако до дела все никак не доходило.

Премьер РФ подписал документ, который включил дорогу в обход города-героя в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы Российской Федерации (2010-2021 годы)». На текущий момент через областной центр следуют машины, направляющиеся в Астраханскую область, Республики Дагестан и Калмыкию, Ставропольский край и морские порты Каспийского бассейна. Проект будет внесен в схему территориального планирования транспорта и автомобильных дорог федерального уровня. Строительство автодорожного обхода вокруг Волгограда создаёт правовые основания для принятия решений, необходимых для возведения новоиспеченной автодороги.

Напомним, дорога в обход Волгограда значилась в планах муниципалитета еще с 90-х годов двадцатого века. Ситуация поменялась к середине весны 2016 г. Вчера на первом совещании Совета по социально-экономическому развитию губернатор Андрей Бочаров акцентировал внимание на том, что развитие инфраструктуры — строительство дорог, модернизация ЖКХ, благоустройство — позволяют улучшить деловой и, в частности, инвестиционный климат в Волгоградской области. В нее в том числе вошло и возведение объездной. Эту идею регион согласовал с Минтрансом и федеральным центром. Подчеркивается, что осуществление данного проекта в жизнь позволит на 100% избавить Волгоград от транзитного транспортного потока. Кроме того, вокруг объездной дороги потребуется сделать дополнительную инфраструктуру и сервисные учреждения - это будет еще одним стимулом к развитию экономики.