Мосгортранс объявил конкурс на поставку 300 электробусов

Руководство столицы в 2018-ом объявит конкурс на поставку 300 новых экологичных электробусов. По утверждению депутата, в дальнейшем Москва планирует покупать по 300 электробусов в год.

Договор предполагает не только лишь покупку электробусов, однако и их сервисное техническое обслуживание на протяжении 15 лет.

Дальше местные власти собираются каждый год закупать такую же партию электробусов, а с 2021 года — приобретать только такой вид транспорта. Компания-перевозчик проведет три аукциона, в процессе которых будут куплены по 100 электробусов с системами зарядки. По нему компании будут обеспечивать полную функциональность электробусов, неся за это финансовую ответственность. Отмечается, что по новейшей программе развития транспорта в Москве с 2021 года столица будет закупать только электробусы.

По техническому заданию, электробусы должны вмещать как минимум 85 пассажиров. Транспортные средства оборудуют системами климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, доступом к Wi-Fi.

Заряжаться электробус будет в парках и на конечных станциях городских маршрутов.

В газете «Вечерняя Москва» отмечается, что электробусы должны быть удобны всем категориям жителей, в том числе маломобильным. Зарядки для них будут установлены в парках и на конечных станциях, запас хода должен составлять как минимум 40 километров. Непременное условие — локализация сборки в Российской Федерации.

Как отмечает агентство, интерес к аукционам уже проявляют большие компании-автопроизводители — группы компаний «КАМАЗ» и «ГАЗ».