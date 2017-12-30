На новогодние и рождественские праздники для моряков-балтийцев подготовлена обширная культурная программа

Командование Балтийского флота совместно с флотскими творческими коллективами на период проведения новогодних и рождественских праздников подготовили для военных моряков Балтийского флота и их семей обширную культурную программу.

В Доме офицеров Балтийского флота в праздничные дни будет проходить новогоднее представление «Веселые тролли в гостях у Снегурочки» для детей военнослужащих Калининградского гарнизона, гражданского персонала и членов их семей. Для зрителей постарше состоятся концерты коллектива Ансамбля песни и пляски БФ, оркестра штаба Балтийского флота и концерта поп-фолк группы «Облепиха». Кроме того, для военнослужащих запланированы посещение Музея Боевой славы 11 общевойсковой армии, фотовыставки «Блокадный Ленинград» из фондов Исторического музея г. Санкт-Петербурга и тематической экскурсии «Восточная Пруссия». Вторая попытка».

В гарнизонах Калининградской области запланированы выездные концерты вокально-эстрадного ансамбля «Орфей» Дома офицеров Балтийского флота, новогодние концерты ансамбля «Черные береты», спектакли Калининградского областного музыкального театра.

В Драматическом театре Балтфлота состоится новогоднее представление для военнослужащих гарнизона и членов их семей «Волшебная ночь», а для зрителей постарше спектакли «Чужой ребенок» и «Любовь до потери памяти».

В праздничные и выходные дни в гарнизонных Домах офицеров Балтийского флота пройдут традиционные праздничные представления с участием Деда Мороза и Снегурочки. С новогодними программами перед военнослужащими выступят творческие коллективы Калининградской области.

Праздничная программа на Балтийском флоте будет включать в себя не только развлекательные, но и познавательные мероприятия. В дни новогодних каникул и рождественских праздников состоятся встречи военнослужащих соединений и воинских частей Балтийского флота с представителями Русской Православной Церкви Калининградской Епархии, турниры по шахматам и русскому бильярду.