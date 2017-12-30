Накануне Нового года москвичам пообещали тепло и небольшой дождь

В субботу, 30 декабря, в российской столице ожидаются небольшие осадки и температура плюс 3 градуса.

Об этом проинформировали в погодном центре «Фобос», пишет РИА Новости. Как сообщается, будет пасмурно, возможен небольшой дождь, который ближе к вечеру может перерасти в мокрый снег. Температура будет аномально высокой - днем в Москве ожидается 2-4 градуса выше ноля, в Подмосковье температура будет колебаться от 0 до плюс 5-и градусов.

Росгидромет отмечает, что уходящий год стал самым теплым за всю историю РФ. Такие теплые зимы эксперты объясняют глобальным потеплением.