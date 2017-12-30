Организатора финансовой пирамиды в Таиланде приговорили к 13 тысячам лет тюрьмы

В Таиланде мошенника Пудита Киттитрадилока приговорили к 13 тыс. лет тюремного заключения за создание финансовой пирамиды. 34-Летний мошенник организовал пирамиду, замаскированную под инвестиционный фонд.

Ему поверили около 40 тыс. человек.

Сообщается, что мужчину признали виновным по 2653 пунктам обвинений в мошенничестве, приговорив к 13 тыс. лет тюрьмы.

Инвесторы, которых обманул гражданин Таиланда, вложили в его компании не менее 160 млн долларов, информирует ВВС.

Схвачен он был еще в конце лета. Киттипрадилок сотрудничал со следствием. Благодаря чистосердечному признанию срок заключения сокращен вдвое, и мошеннику остается отбыть 6 637 года наказания. Тем не менее отмечается, что он навряд ли проведет больше 20 лет в заключении.

В ходе судебного процесса Киттитрадилок признался в том, что создал финансовую пирамиду, заработав на этом около 160 млн долларов.