Победитель «Битвы экстрасенсов» Константин Гецати: в 2018 году ужасная судьба постигнет известного во всем мире политика

По мнению Константина Гецати, победителя самого мистического шоу страны – «Битвы экстрасенсов», экс- претендента на пост президента США, Хиллари Клинтон, ждет очень тяжелый 2018 год.

Экстрасенс уверен – не смирившись с поражением, женщина-политик будет строить козни Трампу, но угодит в собственный капкан. Близкий ей человек обнародует нелицеприятную информацию, что разрушит репутацию миссис Клинтон.

Фиаско приведет неудавшегося президента к хроническому алкоголизму, уверен Константин Гецати. Ситуация усугубится – однажды выйдя из дома, Хиллари Клинтон может потерять память и окончательно деградировать, так, что люди перестанут узнавать в ней некогда успешного конгрессмена.

Только спустя полгода скитаний, когда Клинтон попадет в больницу, её узнают и попытаются вернуть домой. Однако из-за психического расстройства женщина будет и дальше предпринимать попытки сбежать и бродяжничать.