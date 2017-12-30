Погба: игроки "Манчестер Юнайтед" должны вернуть себе менталитет победителей

МОСКВА, 30 дек - Р-Спорт. Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба после матча чемпионата Англии по футболу с "Саутгемптоном" заявил, что он и его партнеры должны вернуть себе менталитет победителей.

Встреча 21-го тура английской премьер-лиги, прошедшая в субботу в Манчестере на "Олд Траффорд", завершилась со счетом 0:0.

"Мы хотели выиграть сегодня, но смогли получить только ничью. Нам нужно вернуться к менталитету победителей, так будет лучше для всех нас, - приводит слова Погба Би-би-си. - Мы должны забыть обо всех остальных конкурентах и сосредоточиться на себе".

Нападающий "МЮ" Ромелу Лукаку получил травму и на 14-й минуте был унесен с поля на носилках. "У нас нет новостей на данный момент. Завтра мы узнаем от врачей", - сказал Погба, отвечая на вопрос о степени тяжести травмы Лукаку.