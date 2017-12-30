Полиция освободила харьковских заложников: злоумышленник задержан

В здание харьковской «Укрпочты», в котором вооруженный мужчина удерживал заложников, вошли полицейские.

СМИ сообщают, что из здания на улицу вышла женщина, после чего туда ворвалась группа силовиков. При этом ко входу в «Укрпочту» сразу подъехала «скорая» и перегородила его.

Кроме того губернатор Харьковской области Юлия Светличная сообщила: «Ситуация с захватом отделения Укрпочты решена. Люди освобождены! Блестящая спецоперация СБУ и МВД. Негодяй задержан и будет строго отвечать за свои действия. Сейчас с освобожденными людьми и родственниками начинают работать психологи и медики».

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