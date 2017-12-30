Политолог рассказал, чем закончится правление Путина в Российской Федерации

Политика Владимира Путина в конечном итоге приведет к социальному взрыву в Российской Федерации. Такого мнения придерживается политический эксперт Валентин Бушанский.По словам специалиста, дальнейшая дестабилизация экономики спровоцирует социальный взрыв, который может привести к самым разным последствиям, в том числе - и развалу Российской Федерации.Политолог отмечает, что своими действиями Путин нарушает основные принципы международного права за что РФ получает наказание в виде экономических ограничений со стороны стран Запада.Напомним, что 14 декабря санкции в отношении России продлил Европейский Союз. Соединенные Штаты Америки планируют последовать примеру ЕС уже в январе 2018 года.