Польша построит на границе с государством Украина и Белоруссией забор из-за АЧС

Как утверждал до этого министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель, стоимость забора составит приблизительно 130 млн злотых (около 920 млн грн), а длина ограждения — 729 км.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий строительство стены на границе с государством Украина и республикой Белоруссией в рамках защиты страны от африканской чумы свиней. При всем этом в 1-ый год функционирования стоимость его содержания и обслуживания достигнет 190 млн злотых (более USD 54 млн). Напомним, ранее, осенью данного года, о планах построить забор на границе с республикой Белоруссией и государством Украина сказал министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель. Это будет ограждение, подобное ограждениям вдоль автомобильных дорог и будет выстроено непосредственно около границы.

Кроме возведения забора подписанный Дудой закон предусматривает изменение правил охоты. Идет речь о предоставлении разрешений на отстрел кабанов на территориях под охраной. Для этого охотники могут взять оплачиваемый отпуск до 6-ти дней.