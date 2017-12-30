Порошенко назначил 13 медикам пожизненные стипендии

Президент Украины Петр Порошенко сегодня своим указом назначил пожизненные стипендии для 13 украинских медиков и двухлетние стипендии для 70 медработников.

Пресс-служба президента отмечает: «Президент Петр Порошенко подписал Указ „О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям здравоохранения“. Пожизненные стипендии получили 13 медиков, двухлетние — 70 медиков».

По данным, среди награжденных деятелей здравоохранения — сотрудники коммунального учреждения «Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова», ряда медицинских учреждений в Ивано-Франковской, Черниговской, Запорожской, Черновицкой, Волынской, Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Львовской, Киевской, Ривненской, Донецкой и Тернопольской областях.

Также, в числе отмеченных стипендиями есть работники учреждений Министерства здравоохранения Украины и Национальной академии медицинских наук Украины.