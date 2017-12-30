Порошенко с женой посетил в госпитале освобожденных из плена военных

В преддверии Нового года Петр Порошенко с женой посетили военнослужащих, проходящих лечение в Центральном клиническом госпитале Министерства обороны Украины и освобожденных из плена боевиков 27 декабря, которые находятся на реабилитации в военном госпитале.

Глава государства отметил: «Считаю, что это моя обязанность как Президента, как Верховного главнокомандующего быть сегодня вместе с министром и с вашим командиром здесь. Для меня это большая честь поблагодарить вас, пожать руку за ваше образцовое выполнение своих обязанностей. Мы защищаем родную землю. Украинские воины сегодня самые уважаемые, и я хочу передать вам привет от всего украинского народа и благодарность за то, как вы защищаете родную землю».

При этом Порошенко поблагодарил военных за то, что они высоко держат флаг десантно-штурмовых войск и выразил уверенность, что вскоре будет принесен мир в Донбасс.

Кроме того, он поинтересовался самочувствием военных, условиями предоставления медицинской помощи и ходом реабилитации. Также президент заверил, что тем, кому необходимо протезирование, будет предоставлена необходимая помощь и обеспечена возможность пройти протезирование за рубежом.

Порошенко поздравил бойцов с наступающим Новым годом и рождественскими праздниками и на память о встрече вручил военнослужащим памятные подарки.

Также он поблагодарил освобожденных из плена за то, что они не предали Родину и сохранили стойкость духа и подчеркнул, что для таких мужественных людей всегда открыты двери в ВСУ: «Такие люди нашей армии нужны».

Фото: