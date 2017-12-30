Президент Порошенко подписал бюджет-2018

Президент Украины Петр Порошенко сегодня подписал закон о бюджете на 2018 год.

Напомним, что бюджет-2018 был одобрен Верховной Радой 7 декабря. За соответствующий законопроект проголосовали 267 народных депутатов. Глава государства добавил: «Такого давно не бывало. К тридцать первому еще 24 дня, а Верховная Рада уже и бюджет проголосовала».

Отмечается, что основными приоритетами бюджета-2018 указаны экономический рост и повышение доходов населения, усиление обороноспособности, поддержка аграрного сектора и строительство дорог, децентрализация и энергоэффективность, а также развитие человеческого капитала.