Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом и Рождеством

Pr-служба Кремля обнародовала список мировых лидеров и глав интернациональных компаний, которых президент РФ Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом. В поздравлении главе Турции Тайипу Эрдогану лидер РФ обратил внимание на значительное продвижение вперед «в развитии двустороннего сотрудничества в ряде областей».

В частности, пожелания адресованы президентам Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Турции, Сирии, канцлеру и президенту ФРГ, председателю Китайская республика, премьеру Японии, королеве Елизавете II и премьеру Англии, президенту США и другим.

За конструктивное сотрудничество в 2017 руководитель Российской Федерации поблагодарил Папу Римского Франциска.

Отмечается, что в обращении к главам Азербайджана (Ильхам Алиев), Казахстана (Нурсултан Назарбаев), Республики Беларусь (Александр Лукашенко) и Армении (Серж Саргсян), Путин подчеркнул 25-летие установления дипломатических связей с РФ. По традиции президент Российской Федерации в преддверии праздников отправляет поздравительные шифровки по огромному количеству адресов.

Однако, обращают внимание юзеры в социальных сетях, примечательно, что в полном списке нет украинского президента Петра Порошенко.

Отметим, что пожелания были ориентированы и главам интернациональных компаний, таким как ООН, МВФ, МОК и другие.