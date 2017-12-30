Розыгрыш геймеров закончился убийством невиновного мужчины в Канзасе

Игроки Call of Duty поссорились во время онлайн-матча, и один из геймеров дал другому якобы свой домашний адрес, чтобы встретиться.

Однако геймер решил разыграть игрока и позвонил в полицию города Уичита штат Канзас. Он сообщил правоохранителям, что по указанному адресу неизвестный мужчина убил отца и взял в заложники мать, брата и сестру.

Отряд полиции прибыл по названному адресу, когда к двери подошел мужчина, один из офицеров выстрелил. Американец скончался на месте случившегося. Заместитель начальника полиции Уичиты Трой Ливингстон в ходе пресс-конференции рассказал, что полицейский не знает, почему выстрелил на поражение.

Журналисты местной газеты The Wichita Eagle пообщались с родственниками убитого. У мужчины остались двое детей. Он не играл в видеоигры.