Шестеро боевиков ИГ ликвидированы в Афганистане

Как минимум шесть экстремистов из террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) были ликвидированы в результате удара БПЛА. Об этом сообщило агентство Khaama Press News Agency.

Беспилотник нанес удар по боевикам в районе Дех Бала. Сообщается, что они перевозили оружие. В результате ликвидированы три члена ИГ.

Еще одну атаку при помощи БПЛА провели в районе Хаска Мина, где устранены также трое боевиков. Всего с 25 по 28 декабря было уничтожено по меньшей мере 23 экстремиста при помощи беспилотных аппаратов.