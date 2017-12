СМИ: ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете Петербурга

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрыв в магазине «Перекресток» в Петербурге. Об этом в Twitter сообщает SITE Intelligence Group, занимающееся мониторингом деятельности ИГИЛ.

BREAKING: #ISIS claims responsibility for Wednesday’s blast in St. Petersburg, #Russia via an official communique, stating the attack was carried out by “a security detachment from the soldiers of the Caliphate” pic.twitter.com/lR1oIyf2X7

— SITE Intel Group (@siteintelgroup) 29 декабря 2017 г.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал взрыв в Петербурге терактом.

Фото: Версия.Инфо