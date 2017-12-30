«Тусовщиком года» стал один из нардепов «Радикальной партии» (ФОТО)

По версии одного из интернет -ресурсов, "тусовщиком года" стал нардеп "Радикальной партии" Сергей Рыбалка. Об этом сообщает издание "Страна".Журналисты напомнили о лакшери-отдыхе народного депутата и фото, на которых он с шестью девушками катается на яхте M&M в Сен-Тропе. Аренда такой яхты в летний сезон, согласно расценкам на сайтах проката, составляет €8500/день.Чуть позже Рыбалка прокомментировал, что девушки на яхте — это спортсменки."Относительно отдыха. Я неделю был с семьей, потом меня пригласили мои друзья-европейцы в Сен-Тропе на три дня. Я был с гражданской женой. Девушки, которые с нами были, немного обиделись на фото, ведь среди них есть мастера спорта", – прокомментировал депутат.Сергей Рыбалка, по данным СМИ, является одним из спонсоров "Радикальной партии". Принадлежащие нардепу и его близким родственникам предприятия производят семечки под известной маркой SEMKI, сухарики FLINT и товары для дома.