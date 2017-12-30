Тымчук: Боевики запугивают население слухами о наступлении ВСУ

Российское оккупационное командование активизировало в ОРДЛО проведение мероприятий по распространению дезинформации среди мирного населения про активизацию боевых действий в период Рождественских и Новогодних праздников.

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщает, в ОРДЛО усилен административно-полицейский режим, коммунальные службы проводят демонстративные мероприятия по переоборудованию подвальных помещений в бомбоубежища. В больницы и медицинские учреждения разослан циркуляр о необходимости спланировать и провести мероприятия, направленные на подготовку медицинских учреждений к приему большого количества раненых.

Эксперт пишет: «Одновременно среди командования частей и подразделений обоих „армейских корпусов“ распространяется информация со ссылкой на данные разведки оккупантов о том, что ВСУ перейдут в наступление сразу на нескольких участках фронта. В ряде штабов оккупационных войск циркулируют некие „достоверные данные“ о некоей „переброске ВСУ к фронту тяжелой артиллерии“ и „американских ударных БПЛА“. Наступление якобы начнется с массированных артиллерийских и ракетных ударов по штабам, ПУ и КП оккупантов, складам и пунктам снабжения. Синхронно „МГБ ДНР“ и „МГБ ЛНР“ заявили о том, что на данный момент на оккупированную территорию уже заброшены десятки украинских ДРГ с целью создания хаоса и паники перед началом „наступления ВСУ“».