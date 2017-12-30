Тысячи машин скопились в 20-километровой пробке в Подмосковье

Пробка создалась по направлению в Нижний Новгород. В образовавшейся пробке стоят тысячи автомашин, среди которых большое количество фур.

По данным сервиса «Яндекс-Пробки», движение по Горьковскому шоссе в сторону Покрова (Владимирская область) безумно затруднено.

Крупный затор образовался на федеральной трассе М-7 «Волга» в Орехово-Зуевском районе из-за ремонта, длина пробки составила по меньшей мере 20 км, передает РИА Новости. Согласно полученной информации, на текущий момент на границе Владимирской и Московской областей идут активные ремонтные работы дорожного полотна. На участке дли движения открыты две полосы из четырех. Транспортный коллапс связан с ремонтом протяженного участка дороги на въезде во Владимирскую область.