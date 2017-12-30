Ученым удалось напечатать на 3D-принтере живые клетки

Ученые из США нашли способ печатать на 3D-принтере произвольные формы из живых клеток. Об этом пишет журнал Developmental Cell.

В качестве материала используют фрагменты соединительной ткани, получаемой из эмбрионов мышей. Впрочем, отмечается, что такой же результат способны обеспечивать и другие активные клетки, которые могут образовывать устойчивые связи друг с другом.

В ходе эксперимента получались предметы различной заданной формы, например, спирали и кубики. Ученые надеются, что в будущем этот подход позволит печатать на 3D-принтерах полноценные фрагменты сложных тканей и органов.