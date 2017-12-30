Украинский генерал запаса заявил об уязвимости Крымского моста перед бомбежками

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым с Краснодарским краем, является уязвимым в военном отношении. Об этом украинскому изданию «Главред» заявил генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

«Мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма», — сказал военный эксперт.

«Хотя с военной точки зрения, он является достаточно уязвимым для авиации, ракет, наземного и морского базирования», — добавил Романенко.